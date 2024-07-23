На Западе назвали причину рекордного дефицита бюджета США

За рекордным ростом дефицита бюджета США стоят два фактора: социальные расходы и траты на обслуживание госдолга, заявил исполнительный директор программы экономической политики американского Двухпартийного политического центра Шай Акабас. Его цитирует Bloomberg.

За последние девять лет в Соединенных Штатах заметно увеличилось число пожилых американцев, соответственно, выросли и социальные расходы бюджета. Так, в 2024 году пособия получают 67 млн человек против 59 млн в 2015-м, отметил Акабас.

Кроме того, ожидается, что траты США на здравоохранение в этом году достигнут 5,8% ВВП. Для сравнения: в период с 1974 по 2023 год средний показатель составлял 3,4%, продолжил эксперт.

В то же время выплаты по госдолгу в размере $27,8 трлн, удерживаемому населением, резко возросли из-за более высоких процентных ставок, добавил Акабас. С тех пор как ФРС начала повышать ставки для борьбы с инфляцией в марте 2022 года, средняя ставка, которую правительство платит по казначейским облигациям, выросла более чем вдвое, до 3,3%.

До этого сообщалось, что Россия сократила вложения в госдолг США до $45 млн.

Ранее МВФ дал негативный прогноз для американских гособлигаций.