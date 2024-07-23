В России предрекли сокращение внешней торговли в два раза

Массовые ограничения на денежные переводы приведут к сокращению внешней торговли в России в два раза, в 2023 году ее объем составил $255 млрд, при этом в 2024 году в стране не удастся собрать и половины от этой суммы. Об этом НСН рассказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

«Кроме того, самой большой проблемой является то, что растет стоимость транзакций, доставки денег до конечного получателя. Это усложняет цепочки поставок и приводит к удорожанию товаров на 12–15%», — сказал эксперт.

Он напомнил, что трудности с переводами средств есть во всех странах, с которыми сотрудничает Россия. По его словам, наибольшие трудности фиксируются в торговле с Китаем, потому что «юани практически заблокированы».

19 июля сообщалось, что работающий в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) цифровой банк Wio перестал принимать денежные переводы в дирхамах от физических лиц из России. Помимо дирхам из России Wio также перестал принимать доллары и евро из Казахстана.

Представитель службы поддержки банка объяснил отказ в зачислении средств внутренней политикой банка. Эксперты при этом отметили, что у россиян не останется безналичных способов перевода денег в ОАЭ в случае, если другие банки будут принимать подобные решения.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай увеличили объем взаимной торговли.