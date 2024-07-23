Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предрекли сокращение внешней торговли в два раза

Специалист Властопуло: внешняя торговля в России сократится в два раза

close
100%
Shutterstock

Массовые ограничения на денежные переводы приведут к сокращению внешней торговли в России в два раза, в 2023 году ее объем составил $255 млрд, при этом в 2024 году в стране не удастся собрать и половины от этой суммы. Об этом НСН рассказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

«Кроме того, самой большой проблемой является то, что растет стоимость транзакций, доставки денег до конечного получателя. Это усложняет цепочки поставок и приводит к удорожанию товаров на 12–15%», — сказал эксперт.

Он напомнил, что трудности с переводами средств есть во всех странах, с которыми сотрудничает Россия. По его словам, наибольшие трудности фиксируются в торговле с Китаем, потому что «юани практически заблокированы».

19 июля сообщалось, что работающий в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) цифровой банк Wio перестал принимать денежные переводы в дирхамах от физических лиц из России. Помимо дирхам из России Wio также перестал принимать доллары и евро из Казахстана.

Представитель службы поддержки банка объяснил отказ в зачислении средств внутренней политикой банка. Эксперты при этом отметили, что у россиян не останется безналичных способов перевода денег в ОАЭ в случае, если другие банки будут принимать подобные решения.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай увеличили объем взаимной торговли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами