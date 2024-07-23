Мишустин отметил важность импортозамещения в станкостроении

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал импортозамещение в сфере станкостроения одной из важнейших задач, стоящих перед нашей страной. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь об этом зашла во время посещения завода «Дальэнергомаш» в Хабаровске. Премьер отметил уникальность оборудования, которое производится на заводе, подчеркнул важность импортозамещения и заявил, что «восстановление компетенций в станкостроении - это важнейшая задача».

Хабаровский машиностроительный завод «Дальэнергомаш» специализируется на производстве компрессорного, нагнетательного и энергетического оборудования. Предприятие работает с 2004 года. Помимо России продукция поставляется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Грузию, Индию. Доля экспорта составляет 12%.

Премьер совершает рабочую поездку по Дальнему Востоку. 23 июля во время посещения Дальневосточного государственного университета путей сообщения он назвал развитие Восточного полигона железных дорог (объединяет БАМ и Транссиб) приоритетом, подтвердив, что провозные мощности двух магистралей намерены нарастить до 270 млн тонн по итогам 2032 года.

Ранее Мишустин осмотрелэ новый аэровокзальный комплекс в Магадане.