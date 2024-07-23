В России предрекли подорожание кредитов из-за новых штрафов банкам

Штрафы банкам за навязывание услуг клиентам с 2025 года могут вырасти в десять раз. Это может спровоцировать повышение ставок по кредитам для потребителей, предупредил руководитель практик «Банкротство» и «Споры» юридической фирмы Bishenov&Partners Алексей Клюев. Его слова приводит агентство «Прайм».

Вопрос повышения штрафов за обман клиентов банками прорабатывается Госдумой. Законопроект предполагает установить размер штрафа на уровне 0,1% от капитала.

Некоторые банки будут стремиться компенсировать возросшие риски санкций за счет потребителей, уверен юрист. Они найдут законные способы увеличить кредитные ставки. В результате займы станут менее выгодными для россиян, резюмировал Клюев.

До этого сообщалось, что ВТБ и МТС Банк повысили ставки по вкладам, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке.

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