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У Мосбиржи сменился клиринговый банк для расчетов в юанях

«Ъ»: операции с российскими санкционными банками стал проводить АйСиБиСи Банк

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Depositphotos

Новым клиринговым банком для расчетов в юанях на Мосбирже стал АйСиБиСи Банк. Он пришел на смену «Бэнк оф Чайна», который ранее прекратил операции с российскими санкционными банками. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперты опасаются, что АйСиБиСи Банк может покинуть Мосбиржу уже в августе. В таком случае сделки с юанем начнут проводиться на межбанковском рынке, как и во всем мире. Тогда Мосбиржа потеряет часть комиссионных и процентных доходов.

В июне США ввели санкции против Мосбиржи. В результате торги евро и долларом перешли на внебиржевой рынок. Постепенно в России начали сомневаться в официальных курсах валют.

На днях Банк России выпустил описание новой методологии расчета курсов евро и доллара.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще продавать наличные доллары и евро.

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