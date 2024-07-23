У Мосбиржи сменился клиринговый банк для расчетов в юанях

Новым клиринговым банком для расчетов в юанях на Мосбирже стал АйСиБиСи Банк. Он пришел на смену «Бэнк оф Чайна», который ранее прекратил операции с российскими санкционными банками. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперты опасаются, что АйСиБиСи Банк может покинуть Мосбиржу уже в августе. В таком случае сделки с юанем начнут проводиться на межбанковском рынке, как и во всем мире. Тогда Мосбиржа потеряет часть комиссионных и процентных доходов.

В июне США ввели санкции против Мосбиржи. В результате торги евро и долларом перешли на внебиржевой рынок. Постепенно в России начали сомневаться в официальных курсах валют.

На днях Банк России выпустил описание новой методологии расчета курсов евро и доллара.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще продавать наличные доллары и евро.