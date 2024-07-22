Доллар упал в цене после заявления Байдена о снятии с выборов

Стоимость доллара снижается по отношению к другим главным мировым валютам днем 22 июля после заявления действующего президента США Джо Байдена о снятии с выборов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 12:55 мск индекс американской валюты снижается на 0,16%, до 104,22 пункта. Курс евро к доллару вырос до $1,0894 с уровня прошлого закрытия в $1,0877 за евро. Курс доллара к японской иене снизился до 156,62 за доллар (против 157,49 иены на закрытии прошлых торгов).

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не удивились решению Байдена отказаться от президентских выборов.