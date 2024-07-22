Все санкции ЕС против России продлены на полгода

Совет ЕС продлил все санкции против России на шесть месяцев до 31 января 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета.

«Совет продлил ограничительные меры ЕС ввиду продолжающихся действий Российской Федерации по дестабилизации ситуации в Украине еще на 6 месяцев, до 31 января 2025 года», — говорится в документе.

Отмечается, что решение касается всех санкций против РФ, принятых с 2014 года, и принимается автоматически два раза в год.

До этого газета Handelsblatt со ссылкой на исследования четырех европейских институтов экономических исследований писала, что санкции Запада против России провалились и в будущем могут нанести ущерб Евросоюзу.

В материале указано, что экономика РФ активно растет на фоне развития ОПК. Эксперты рассчитывают, что санкции будут действовать как «медленный яд» в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.