Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нацбанке Киргизии рассказали о расчетах в национальных валютах с Россией

«Известия»: более 95% расчетов между РФ и Киргизией идут в нацвалюте

close
100%
РИА Новости

В Национальном банке Киргизии заявили, что за первые пять месяцев 2024 года более 95% расчетов между Москвой и Бишкеком при внешнеторговых операциях производились в национальных валютах. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации подчеркивается, что в 2023 году доля подобных операций в межгосударственных расчетах находилась на уровне 88%.

В Министерстве иностранных дел Киргизии рассказали, что платежи по экспорту и импорту в киргизских сомах в 2024 году не проводились.

Директор центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игорь Шестакович рассказал, что причиной этого может являться высокая ликвидность российского рубля, а также то, что нацвалюта РФ имеет собственную инфраструктуру для взаимных расчетов.

В Минэкономики Киргизии добавили, что увеличение использования нацвалют сопровождается соответствующим ростом товарооборота между сторонами. С января по апрель 2024 года данный показатель вырос на 30%, добавили в ведомстве.

До этого стало известно, что власти Киргизии пригласили крупные российские банки в республику.

Ранее товарооборот России и стран ШОС установил новый рекорд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами