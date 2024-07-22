В Нацбанке Киргизии рассказали о расчетах в национальных валютах с Россией

В Национальном банке Киргизии заявили, что за первые пять месяцев 2024 года более 95% расчетов между Москвой и Бишкеком при внешнеторговых операциях производились в национальных валютах. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации подчеркивается, что в 2023 году доля подобных операций в межгосударственных расчетах находилась на уровне 88%.

В Министерстве иностранных дел Киргизии рассказали, что платежи по экспорту и импорту в киргизских сомах в 2024 году не проводились.

Директор центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игорь Шестакович рассказал, что причиной этого может являться высокая ликвидность российского рубля, а также то, что нацвалюта РФ имеет собственную инфраструктуру для взаимных расчетов.

В Минэкономики Киргизии добавили, что увеличение использования нацвалют сопровождается соответствующим ростом товарооборота между сторонами. С января по апрель 2024 года данный показатель вырос на 30%, добавили в ведомстве.

До этого стало известно, что власти Киргизии пригласили крупные российские банки в республику.

Ранее товарооборот России и стран ШОС установил новый рекорд.