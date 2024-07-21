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Россиян предупредили об опасном последствии падения цена на недвижимость

Экономист Кричевский: продажа квартиры может не покрыть долг по ипотеке

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Shutterstock/Champion studio

Риски заемщиков остаться с долгами перед банком даже после продажи взятой в ипотеку квартиры выросли на фоне падения цен на жилье, заявил эксперт рынка недвижимости, финансовый советник, автор просветительского проекта «Экономизм» Алексей Кричевский. Его слова приводит агентство «Прайм».

По стоимости сделок заметно, что недвижимость в России дешевеет уже несколько месяцев, отметил эксперт. Указанные в объявлениях цены не являются показательными: сейчас можно запросто договориться с продавцом о скидке до 10%, подчеркнул он. По прогнозу экономиста, стоимость жилья в стране и дальше продолжит падать.

«Может получиться, что кто-то несколько лет платил кредит, потом решил продать недвижимость. И вышло так, что вроде бы и продал, но остался должен», — рассуждает Кричевский.

В будущем наверняка появится схема, когда банк забирает жилье себе, а взамен обнуляет ипотечный кредит, заключил эксперт.

До этого сообщалось, что в России резко выросла популярность модульных домов.

Ранее стало известно, где в России за июнь сильнее всего подорожала «первичка».

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