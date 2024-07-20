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Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Турции впервые за 11 лет

Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Турции впервые с 2013 года

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Global Look Press

Международное агентство Moody's впервые за последние 11 лет повысило кредитный рейтинг Турции, причем сразу на две ступени — с B3 до B1, пишет Bloomberg.

Сейчас Турция находится на четыре ступени ниже инвестиционного уровня (в системе Moody's начинается от Baa3), наравне с Иорданией и Бангладешем.

Главной причиной пересмотра показателя в сторону повышения стали улучшения в управлении страны. В частности, речь идет о решительном возвращении Астаны к традиционной монетарной политике.

«Уже видны первые результаты с точки зрения сокращения основных макроэкономических дисбалансов Турции», — отметили в Moody's.

До этого правительство Турции решило установить минимальную налоговую ставку платежей для бизнеса в размере 10% в целях охлаждения экономики.

Ранее турецкие власти спрогнозировали снижение годовой инфляции в республике до 50% в августе.

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