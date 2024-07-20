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Стало известно, сколько российские туристы тратят на сувениры и развлечения

Экономист Паулаускас: треть россиян тратят на развлечения в поездке до ₽30 тысяч

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Scott Heppell/AP

Более трети российских туристов (35,7%) готовы потратить на развлечения за границей от 10 до 30 тыс. рублей. Об этом пишет News.ru со ссылкой на члена экспертного совета думского комитета по финансовому рынку, экономиста Станислава Паулаускаса.

32% опрошенных рассказали, что выделяют на развлечения и изучение достопримечательностей не более 10 тыс. рублей. Еще 13,7% респондентов поделились, что закладывают на эти цели от 30 до 50 тыс. рублей.

Лишь 1,3% путешественников готовы потратить на развлекательную программу в поездке свыше 100 тыс. рублей. При этом бесплатные развлечения и экскурсии предпочитают 11% путешественников.

Большинство россиян (78,8%) привозят из отпуска сувениры. Расходы на памятные мелочи в среднем не превышают 5 тыс. рублей.

До этого россиян предупредили о росте цен в отелях из-за нового туристического налога.

Ранее россиянам рассказали, как сейчас улететь в Великобританию.

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