Россия сократила вложения в американский госдолг

Россия в мае сократила вложения в американские гособлигации до $45 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованные документы минфина США.

Объем вложений в долгосрочные бумаги снизился до $42 млн с апрельских $45 млн. Между тем вложения РФ в краткосрочные госбонды выросли до $3 млн с $1 млн месяцем ранее.

Крупнейшим держателем государственных облигаций США является Япония. В мае 2024 года ей принадлежало бумаг на $1,13 трлн. Второе место занимает Китай с $768,3 млрд. Тройку замыкает Великобритания с $723,4 млрд.

Мировой госдолг в прошлом году превысил $100 трлн. Самой закредитованной страной являются Соединенные Штаты. Задолженность страны по последним данным составляет $37,5 трлн, что составляет 35,6% мировой экономики.

До этого МВФ дал негативный прогноз для американских гособлигаций.

Ранее стало известно, как госдолг влияет на обороноспособность США.