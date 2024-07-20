Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия сократила вложения в американский госдолг

Россия в мае сократила объем вложений в госбумаги США до $45 млн

close
100%
Reuters

Россия в мае сократила вложения в американские гособлигации до $45 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованные документы минфина США.

Объем вложений в долгосрочные бумаги снизился до $42 млн с апрельских $45 млн. Между тем вложения РФ в краткосрочные госбонды выросли до $3 млн с $1 млн месяцем ранее.

Крупнейшим держателем государственных облигаций США является Япония. В мае 2024 года ей принадлежало бумаг на $1,13 трлн. Второе место занимает Китай с $768,3 млрд. Тройку замыкает Великобритания с $723,4 млрд.

Мировой госдолг в прошлом году превысил $100 трлн. Самой закредитованной страной являются Соединенные Штаты. Задолженность страны по последним данным составляет $37,5 трлн, что составляет 35,6% мировой экономики.

До этого МВФ дал негативный прогноз для американских гособлигаций.

Ранее стало известно, как госдолг влияет на обороноспособность США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами