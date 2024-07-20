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Стало известно, насколько выросли расходы Соцфонда на выплаты по больничным с начала года

Расходы Соцфонда на выплаты по больничным и страховкам за полгода выросли на 18%

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Социальный фонд РФ по итогам января — июня направил на выплаты по больничным листам, страховым пособиям по материнству, травматизму и профзаболеваниям 519,5 млрд рублей. Расходы выросли на 17,7% в годовом выражении. Об этом пишет ТАСС.

Для сравнения: на 1 июля 2023 года траты Соцфонда составили 441,4 млрд рублей.

За полгода пособия по временной нетрудоспособности и материнству получили 27 млн россиян. Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком получили 1,2 млн родителей.

Единовременные выплаты по беременности и родам за период с января по июнь назначили на 580 тыс. детей, выплату при рождении ребенка — на 401,3 тыс. детей. Страховые выплаты по травматизму и профзаболеваниям за период получили 489 тыс. россиян.

До этого в Банке России спрогнозировали замедление темпов прироста реальных затрат с 2025 года до 3% с текущих 7,3%.

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