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В Госдуме предложили отодвинуть магазины с алкоголем от пляжей

Депутат Хамзаев предложил убрать магазины с алкоголем на 500 метров от пляжей

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alexo99alex/Shutterstock

Необходимо убрать магазины с алкоголем на 500 метров от пляжей для того, чтобы снизить риски для отдыхающих. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Особо отмечу нахождение наших граждан в алкогольном опьянении на пляжах. Высокая температура, солнце в сочетании с алкоголем вызывает чудовищный для здоровья риск. Мы должны запретить продажу алкоголя на пляжах, а также вблизи пляжей — предлагаю установить дистанцию в 500 метров от пляжа», — заявил Хамзаев.

Также депутат призвал запретить продавать все виды алкогольных напитков, не исключая пиво, в зонах общественного отдыха — городские леса, парки, скверы и сады. Хамзаев напомнил, что по закону в России запрещено нахождение в алкогольном опьянении в общественных местах.

До этого губернатор Владимир Сальдо запретил продажу алкоголя в прифронтовой зоне Херсонской области.

Сальдо уточнил, что запрет касается всех магазинов и предприятий общественного питания.

Ранее в России выросли продажи игристого.

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