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Венгрия раскритиковала Украину за ситуацию с поставками нефти из РФ

Сийярто: прекращение поставок нефти из России через Украину неприемлемо

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Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт предпринял ряд временных мер для решения вопроса поставки нефти из РФ через Украину, но они не сработают долгосрочно. Трансляция его выступления велась в социальных сетях политика.

Сийярто до этого сообщил, что нефть через Украину по трубопроводу «Дружба» перестала поставляться из-за действий украинских властей.

«Мы сказали украинским властям, что это непонятное, неприемлемое и недружественное решение с их стороны. Они выказали готовность исправить эту ситуацию, но усилия заглохли на полпути на Украине», — заявил министр, комментируя ситуацию.

По его словам, «украинское решение довольно сильно ставит под угрозу нефтеснабжение Венгрии и Словакии в долгосрочной перспективе».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Кремле не думают, что у России есть возможность вступать в контакт с Украиной в вопросе разблокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». В июне Киев ужесточил санкции в отношении «Лукойла», в связи с чем российская компания фактически лишилась права использовать украинскую территорию для транзита нефти в другие государства.

Ранее на «Дружбе» случился пожар после атаки БПЛА.

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