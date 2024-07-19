Евросоюз выделит Украине грант на восстановление энергосистемы

Евросоюз выделит Украине грант в размере €100 млн на защиту энергосистемы страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Отмечается, что грантовое соглашение было подписано в Киеве 18 июля главой представительства немецкого государственного банка развития KfW на Украине Лоренцем Гесснером и главой правления НЭК «Укрэнерго» Владимиром Кудрицким.

Средства выделены в рамках специальной бюджетной программы Евросоюза Ukraine Investment Facility. Они будут направлены на ремонт поврежденного оборудования, а также на модернизацию высоковольтных подстанций в западных регионах страны и развитие межгосударственных интерконнекторов, соединяющих Украину с европейской энергосистемой.

10 мая уже сообщалось о похожем оглашении Украины с Германией. Тогда немецкое правительство предоставило «Укрэнерго» грант в размере €45 миллионов на те же цели — восстановление и защита энергетической инфраструктуры страны.

Ранее стало известно о неожиданной угрозе для энергосистемы Украины.