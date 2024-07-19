В Ялте вышли из строя 40 трансформаторных подстанций

В Ялте накануне вечером вышли из строя около 40 трансформаторных подстанций из-за роста нагрузки на электрические сети. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что, по данным «Крымэнерго», к текущему моменту удалось восстановить работу 24 подстанций, полную подачу энергоснабжения планируют возобновить вечером в пятницу, 19 июля.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев предупредил о новых временных ограничениях электроснабжения в регионе. Он отметил, что это связано с дефицитом мощности в объединенной энергосистеме. По его словам, произошел перегруз сетей в связи с экстремально высоким потреблением. По его словам, он поручил руководителям муниципалитетов организовать установку генераторов для энергоснабжения объектов жизнеобеспечения. Кроме того, планируется организовать подвоз воды по заявкам жителей.

16 июля на юге России из-за аномально сильной жары произошли перебои с электричеством. В полдень отключили первый энергоблок Ростовской АЭС, который снабжает электричеством 19 регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Севастополь. В результате веерные отключения электроэнергии затронули города Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Керчь. Позже стало известно, что из-за аварии, вызванной аномальной жарой, 2,5 млн человек остались без электричества в южной части РФ.

Ранее энергопотребление на юге РФ впервые в истории превысило зимние максимумы.