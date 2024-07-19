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Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России

РБК: цифровой банк из ОАЭ Wio перестал принимать переводы в дирхамах из России

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Unsplash

Работающий в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) цифровой банк Wio перестал принимать денежные переводы в дирхамах от физических лиц из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на финансовых консультантов и клиентов банка.

Согласно материалу издания, помимо дирхам из России Wio также перестал принимать доллары и евро из Казахстана.

Представитель службы поддержки банка объяснил отказ в зачислении средств внутренней политикой банка. Эксперты при этом отметили, что у россиян не останется безналичных способов перевода денег в ОАЭ в случае, если другие банки будут принимать подобные решения.

Как отмечает РБК, Wio был популярен среди россиян, имеющих вид на жительство в ОАЭ. Банк позволял открывать счета в онлайн-режиме, приобретать мультивалютные карты, а также предоставлял высокие ставки на депозиты и доступ к рынку ценных бумаг.

17 июля Россельхозбанк (РСХБ) предупредил владельцев своих карт платежной системы UnionPay, что с 19 июля расчеты по ним за рубежом будут приостановлены.

Ранее финансист рассказал, как российские компании обходят ограничения в платежах за рубежом.

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