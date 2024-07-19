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Россиян предупредили об изменениях на маркетплейсах

Аналитик Анфиногенов предупредил о риске подорожания товаров на маркетплейсах

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

В связи с изменениями в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза ввоз товаров в РФ может усложниться, а товары на маркейтплесах подорожать. Об этом сообщает телеканал «360».

Аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов отметил, что сильного роста цен скорее всего удастся избежать.

«Даже если будут какие-то изменения ценовые, думаю, они не окажутся такими фатальными», — сказал он.

По его словам, рост не должен быть слишком заметным.

До этого сообщалось, что определенные товары могут исчезнуть из российских интернет-магазинов из-за обновленных положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Речь идет о новых правилах, согласно которым товары, приобретенные в рамках внешней электронной торговли за границей, будут выделены в отдельную категорию, что подразумевает: использование нового вида декларации, появление оператора электронной торговли и другие нововведения.

Ранее в РФ выросло число жалоб на работу маркетплейсов.

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