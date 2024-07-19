Россияне оценили отечественные отели

Большинство — 75% — опрошенных россиян положительно оценили опыт проживания в отелях, апартаментах и других объектах размещения в своей последней поездке, показал опрос платформы Bronevik.com (входит в МТС Travel). Результаты есть у «Газеты.Ru».

14% опрошенных оказались в целом удовлетворены ценами и сервисом, 2% остались недовольны.

В ходе опроса респондентам было предложено оценить туристическое жилье по нескольким критериям. Меньше всего нареканий у россиян вызвала вежливость персонала — 86% поставили положительную оценку по этому пункту. Больше всего недовольства респонденты высказали по поводу цен на дополнительные услуги в отелях — 21% оценили их удовлетворительно, 3% плохо и очень плохо, хотя положительных оценок все равно больше (54%).

При этом в ходе опроса большинство респондентов сообщили, что самый важный критерий для них — соотношение цены и качества. Среди более редких ответов встречаются: район размещения объекта и его транспортная доступность, наличие инфраструктуры для детей и развлекательных программ, устойчивая мобильная связь, чистый воздух и атмосфера в отеле в целом.

82% респондентов готовы вернуться в объект, в котором останавливались в ходе последней поездки, или рекомендовать его своим знакомым. Самыми лояльными гостями оказались люди в возрасте старше 55 лет — они дали такой ответ в 95% случаев. Также высокий уровень удовлетворенности продемонстрировали туристы из Санкт-Петербурга — 86% из них готовы снова остановиться в отеле из последней поездки или посоветовать его другим.

87% респондентов рассказали, что их проживание в отелях, апартаментах и других объектах в последней поездке прошло без проблем. Путешественники, которые все же столкнулись с неприятностями, чаще всего жаловались на поломки в номере или отеле (40%), долгое или несвоевременное заселение (33%) и неоперативное решение возникших вопросов персоналом (29%). 4% рассказали, что столкнулись с кражей вещей из номера. Среди более редких жалоб — некачественная уборка, грязное постельное белье, прокуренные номера и плохая звукоизоляция.

Чтобы решить возникшие проблемы, чаще всего гости обращались на ресепшен (55%), 34% попросили поддержки у сервиса или турагентства, через которые забронировали жилье. 19% пострадавших решили проблему радикально — переехали в другое место. А 13% столкнувшихся с неудобствами ничего не предприняли и оставили все как есть. Из тех, кто не опустил руки, 85% рассказали, что в итоге смогли решить возникшие проблемы.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать сапборды.