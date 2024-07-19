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ЕС увеличил закупки железа и стали у России

Россия нарастила поставки железа и стали в ЕС до максимума за два года

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Shutterstock

Европейский союз в мае увеличил закупки железа и стали из России до максимального показателя с июня 2022 года. В результате Российская Федерация (РФ) стала главным поставщиком этих товаров в ЕС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты, основанные на европейской статистике.

Отмечается, что в мае Российской Федерацией был увеличен экспорт железа и стали в ЕС до объемов стоимостью €373,1 млн. Это превысило апрельский показатель на 29%. При этом годом ранее было поставлено на 1,2% меньше такой продукции.

Агентство уточняет, что в основном Россия поставляла в ЕС полуфабрикаты из железа либо нелегированной стали (€175 млн) и ферросплавы (€81 млн).

В сообщении говорится, что главным покупателем данных товаров у России стала Италия.

Двусторонний товарооборот России и Евросоюза по итогам апреля сократился на 6% месяц к месяцу и составил €5,6 млрд, что является минимальным показателем с января 2000 года. Продажи товаров из ЕС в Россию в апреле выросли на 6%, достигнув €2,9 млрд. Значительная часть поставок пришлась на лекарственные препараты (€760 млн). Также РФ активно закупала у стран ЕС оборудование (€303 млн) и оптические инструменты (€186,5 млн).

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