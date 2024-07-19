В Госдуме раскрыли, кому повысят пенсии в 2025 году

В 2025 году страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб в интервью РИА Новости.

По ее словам, начиная с 1 февраля 2025 года пенсии будут индексироваться с учетом процента инфляции, а с 1 апреля — на основе роста инвестиционного портфеля. По данным парламентария, пенсии работающих пенсионеров в следующем году будут подвергаться индексации по тем же правилам, что и у неработающих.

Бессараб указала на важность того, что процент индексации не будет ниже роста инфляции за предыдущий год. Это обеспечит точное определение реального значения инфляции, а не прогнозного. С 1 апреля также будет продолжена индексация социальных пенсий.

Кроме того, в 2025 году планируется дополнительное увеличение пенсий работающим пенсионерам на уровень пенсионных коэффициентов, достигнутых за предыдущий год работы. Однако есть ограничения: если трудоспособные работники могут повысить свои пенсии на 10 баллов за год работы, то работающие пенсионеры будут ограничены тремя баллами.

Эти изменения направлены на повышение уровня денежного довольства пенсионеров и обеспечение социальной защиты граждан.

Ранее россиянам напомнили, что пенсионерам пяти категорий в августе повысят выплаты.