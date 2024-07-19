Россиянкам рассказали, что делать, если супруг тайно взял ипотеку

Если муж взял ипотеку без согласия жены, и она не выступала созаемщиком или поручителем по кредиту, сделку можно оспорить в суде. Об этом «Газете.Ru» рассказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

«Можно подать иск в суд с целью признания сделки недействительной (по положениям СК РФ и ГК РФ). Для снижения долгового риска следует сохранять все чеки, документы, переписку между супругами, свидетельские показания. Немаловажно сохранять копии документов, подтверждающих цели использования кредитных средств», — сказала сенатор.

По ее словам, если банк без судебного решения требует перечислений денег в счет погашения долга супруга, можно пожаловаться в прокуратуру на противозаконные действия сотрудников кредитной организации.

Епифанова добавила, что еще один путь для собственного «алиби»: нотариально составить договор дарения (с зафиксированным согласием супруга) на одного или нескольких близких родственников в отношении имущества, которое было нажито в период совместной жизни. Тем самым есть шанс избежать взысканий по прошлым супружеским долгам, уточнила сенатор.

«Конечно, всегда неприятно узнать, что кто-то без обоюдности и за твоей спиной берет большой ипотечный кредит. Хотя, безусловно, многое зависит от специфики отношений в браке. И все же, если женщина хочет подстраховаться, имеет смысл оформить брачный договор, в котором следует прописать условия, согласно которым каждый из супругов раздельно распоряжается своим имуществом», — посоветовала эксперт.

По ее мнению, полезно указать в договоре и остаток платежей по взятой ипотеке. Сенатор уточнила, что в таком случае можно будет обезопасить себя от потенциальных потерь при возможном разводе. Епифанова добавила, что брачный договор должен быть обязательно заверен нотариусом, иначе документ считается недействительным. Важно, чтобы его условия не нарушали прав другой стороны, иначе такой договор в судебном порядке могут признать недействительным, заключила Епифанова.

До этого сенатор рассказала, стоит ли гасить ипотеку досрочно.

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