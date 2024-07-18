Трамп может ослабить доллар США после победы на выборах

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и выбранный им в качестве будущего вице-президента Джей Ди Вэнс намерены ослабить национальную американскую валюту после победы на выборах. К такому выводу пришла газета New York Times (NYT).

«Его (доллара. — Прим. ред.) сила... усложнила американским производителям продажу своей продукции за границу покупателям, которые используют более слабые валюты. Это потому, что их деньги стоят намного меньше, чем доллар, который им нужен для совершения этих покупок», — описывает позицию Трампа издание.

Джей Ди Вэнс высказывался в схожем ключе, отмечая, что, несмотря на статус сильного доллара как «священной коровы» для Вашингтона, у сложившейся финансовой системы больше недостатков, чем преимуществ.

Как именно Трамп хочет ослабить доллар — пока точно не ясно, пишет NYT. Предполагается, что США могут начать выпускать больше долларов, использовать их для покупки иностранных валют или же убедить другие государства усилить собственные валюты под угрозой введения пошлин со стороны Штатов.

До этого Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News, что Трамп дал обещание отправиться на переговоры с Россией и Украиной, чтобы быстро решить проблему украинского конфликта. После этого США смогут сфокусироваться на реальной проблеме, которой является КНР, уточнил Вэнс.

Ранее сообщалось, что Илон Маск будет ежемесячно жертвовать десятки миллионов долларов на кампанию Трампа.