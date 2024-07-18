Банки начали повышать ставки на «лишнюю» льготную ипотеку

Ряд российских банков начали выявлять заемщиков, которые нарушили правило «одна льготная ипотека в одни руки», и поднимать для них ставки по кредитам. Об этом сообщает РБК.

Представитель Сбербанка подтвердил такой подход. Специалист сослался на условия и ограничения действующих ипотечных программ с государственной поддержкой.

«Если выявится «лишняя» льготная ипотека, то по одной из них банк вправе поднять ставку до рыночного значения», — отметил представитель Сбера.

Специалист добавил, что несмотря на это идет ежедневная работа с каждым клиентом по ситуации, которая возникла в связи с изменением законодательства.

В свою очередь представитель ВТБ подтвердил, что банк сталкивался с ситуацией, когда заемщик нарушал правила ипотеки, однако случаи были единичны.

«Мы предупреждаем всех клиентов, которые выходят на сделку с господдержкой, о том, что для второй льготной ипотеки ставка будет повышена», — рассказал специалист.

Представитель ВТБ отметил, что этот пункт включен в ипотечные договоры банка.

В декабре прошлого года правительство РФ распространило принцип «одна льготная ипотека в одни руки». Этот принцип действует на все ипотечные программы с государственной поддержкой. Кроме того, с 1 июля была завершена общая льготная ипотека на новостройки под 8%, а также ужесточены условия для семейной ипотеки.

С начала текущего года в России оформили 213 тысяч кредитов в рамках программы «Семейная ипотека» на общую сумму порядка 1,176 триллиона рублей. Программу продлили до 2030 года. Однако теперь претендовать на льготы по кредиту могут семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

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