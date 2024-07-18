Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Bloomberg рассказал о проблемах при проведении платежей между Россией и Китаем

Bloomberg: проводить платежи между РФ и КНР стало практически невозможно

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские компании все чаще сталкиваются с проблемами при проведении платежей с Китаем в связи с новыми санкциями США, введенными в июне: такие транзакции либо замораживаются, либо задерживаются на длительное время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных топ-менеджеров крупных экспортеров из России.

Отмечается, что осуществить прямые платежи из Китая в Российскую Федерацию, даже юанями, практически невозможно. Также в июле возникли проблемы с платежами у ряда китайских покупателей российской сельхозпродукции.

Собеседники агентства заявили, что становится все сложнее найти альтернативные способы оплаты, в том числе при помощи криптовалют или «стран-прокладок».

По данным Bloomberg, к трудностям в торговле привело расширение США критериев для определения необходимости введения новых санкций, в том числе против иностранных компаний. В частности, было расширено определение военно-промышленной базы РФ.

Эти меры агентство характеризует как «драконовские», отмечая, что уже заметно, как они медленно сказываются на экономике России. С конца 2023 года Россия также столкнулась с трудностями в проведении платежей с Объединенными Арабскими Эмиратами, Турцией и Индией, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что в России задумались о введении запрета на экспорт бензина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами