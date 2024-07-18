Bloomberg рассказал о проблемах при проведении платежей между Россией и Китаем

Российские компании все чаще сталкиваются с проблемами при проведении платежей с Китаем в связи с новыми санкциями США, введенными в июне: такие транзакции либо замораживаются, либо задерживаются на длительное время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных топ-менеджеров крупных экспортеров из России.

Отмечается, что осуществить прямые платежи из Китая в Российскую Федерацию, даже юанями, практически невозможно. Также в июле возникли проблемы с платежами у ряда китайских покупателей российской сельхозпродукции.

Собеседники агентства заявили, что становится все сложнее найти альтернативные способы оплаты, в том числе при помощи криптовалют или «стран-прокладок».

По данным Bloomberg, к трудностям в торговле привело расширение США критериев для определения необходимости введения новых санкций, в том числе против иностранных компаний. В частности, было расширено определение военно-промышленной базы РФ.

Эти меры агентство характеризует как «драконовские», отмечая, что уже заметно, как они медленно сказываются на экономике России. С конца 2023 года Россия также столкнулась с трудностями в проведении платежей с Объединенными Арабскими Эмиратами, Турцией и Индией, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что в России задумались о введении запрета на экспорт бензина.