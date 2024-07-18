Россиянам могут запретить покупать блокираторы GPS без разрешения Минобороны

Госкомиссия по радиочастотам может запретить покупку блокираторов GPS и ГЛОНАСС без разрешения МО РФ. С таким проектом постановления комиссии ознакомилось издание «Известия».

Необходимость такой меры связывают с опасностью подобных блокираторов, используемых в качестве средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников, для авиации. Проект предполагает, что потенциальным покупателям таких блокираторов будет необходимо оформить разрешение на покупку, после этого получить специально выделенные частоты для их использования.

До этого Пентагон выделил $23,5 млн на оружие против глушилок GPS-сигнала на Украине.

Оружие увеличенной дальности предполагается поставлять в комплекте с артиллерийскими установками. Система предполагает точечное наведение на станции установки помех GPS-сигнала, которые применяются для затруднения работы навигации — в том числе дронов.

Ранее продюсер Цыганов признался, что защищается от прослушки антидроновым комплексом.