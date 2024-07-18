Россиянам назвали самые дешевые перелеты на август

На путешественников из Москвы пришлось 22% от всех купленных на август авиабилетов, из Санкт-Петербурга — 9%, из Екатеринбурга — 3%, а из Казани — 2%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс». Там назвали самые доступные направления для перелетов на август.

Бюджетнее всего из Москвы в августе можно отправиться в Санкт-Петербург. Средний чек на авиабилеты туда-обратно составил 8,9 тыс. рублей. В Чебоксары перелет в среднем стоит 9 тыс. рублей, а в Ульяновск — 9,8 тыс. рублей.

Дешевле всего из Санкт-Петербурга в августе будет полететь в Москву. Билеты туда-обратно в среднем стоят 9,7 тыс. рублей. Средний чек бронирования перелета в Архангельск составил 10,3 тыс. рублей, а в Казань — 13,5 тыс. рублей туда-обратно.

Самые низкие цены на авиабилеты в августе из Екатеринбурга в Тюмень: в среднем 4 тыс. рублей туда-обратно. Перелет в Ижевск и обратно составил в среднем в 4,8 тыс. рублей. В тройку самых доступных направлений также вошел Ульяновск со средним чеком 8,9 тыс. рублей.

Дешевле всего из Казани в августе можно слетать в Нижний Новгород. Средняя стоимость билетов туда-обратно — 5,7 тыс. рублей. В Оренбург перелет стоит в среднем в 7,6 тыс. рублей. А в Сыктывкар средняя стоимость билетов туда-обратно составила 8 тыс. рублей.

Исследование было проведено в июле 2024 года.

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