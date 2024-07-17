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Сочи обогнал Москву по предложению элитного жилья

Urban: Сочи стал лидером среди городов России по предложению элитного жилья

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Shutterstock

Сочи стал лидером среди российских городов по предложению премиального и элитного жилья. С начала 2024 года доля таких проектов на рынке недвижимости курорта достигла 35%, рассказали эксперты Urban.

Для сравнения: доля предложения в дорогом сегменте Москвы сегодня не превышает 22%.

«Инфраструктура Сочи качественно изменилась за последние три года. Прибавить к этому природные возможности – и мы получим объективную картину привлекательности курортной столицы России для высокобюджетной недвижимости, которая по-прежнему является самым устойчивым, а потому и востребованным активом», — отметила заместитель гендиректора, коммерческий директор девелопера курортной недвижимости FIVE Елена Кабешева.

До этого сообщалось, что россияне стали постепенно возвращаться на привычный рынок зарубежной недвижимости — в Европу. Так, интерес граждан РФ к покупке жилья в Черногории в январе — июне подскочил на 40% в годовом выражении. Также востребованы Венгрия, Кипр, Франция и Испания.

Ранее в России вырос спрос на дистанционную покупку жилья.

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