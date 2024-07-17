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В РФ появился первый официальный производитель органического сидра

Компания из Калуги стала первым официальным производителем сидра из органики

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Shutterstock

Компания «Акме Сервис», базирующаяся в Калуге, стала первой в РФ, получившей официальный сертификат производителя органического сидра. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Роскачество.

Отмечается, что сначала предприятие получило сертификаты на яблони, а затем на 11 видов сидра, которые были из них произведены. В Роскачестве рассказали, что в рамках сертификации специалисты исследовали сами яблоки, почву, на которой они были выращены, а также итоговый продукт в виде сидра. Все объекты исследования отвечали «органическим» стандартам, среди которых — запреты на использование искусственных одобрений и пестицидов.

До этого сообщалось, что продажи виски в России за январь — май взлетели на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такая динамика связана с локализацией производства, отмечают аналитики. В результате цены на конечную продукцию снижаются и товар становится доступнее для широкого потребителя.

Ранее стало известно, в каких регионах России сильнее всего любят вино.

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