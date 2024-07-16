В Банке России назвали условие для устойчивого снижения инфляции

Для снижения инфляции нужен длительный период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом заявили в Центральном банке России, передает ТАСС.

«В целом инфляционное давление пока не демонстрирует устойчивого снижения. Для придания процессу снижения инфляции устойчивости необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле», — указано в материалах Банка России.

Регулятор сообщает, что потребительские цены в России в июне 2024 года выросли на 0,64%. В годовом выражении месячный прирост цен снизился до 9,3%, по мнению ЦБ. При этом Годовая инфляция, согласно оценкам ЦБ, возросла и составила 8,59%, при этом в мае она составляла 8,3%.

До этого эксперты допустили рост ключевой ставки до 20% в этом году.

15 июля глава российского банка ВТБ допустил повышение ключевой ставки до 18%.

Ранее Счетная палата назвала причины нехватки инвестиций в России.