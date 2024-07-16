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Золото на бирже подорожало до максимума с конца мая

Биржевая цена золота превысила $2450 за унцию впервые с 20 мая

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Илья Наймушин/РИА Новости

Стоимость золота во вторник в моменте поднималась выше $2450 за тройскую унцию. Драгоценный металл торгуется на этих уровнях впервые с 20 мая, свидетельствуют данные биржи Comex.

По данным на 17:02 по московскому времени, августовский фьючерс на золото стоил $2448,85 за тройскую унцию (+0,82%). Дневной максимум составил 2452,55 за тройскую унцию.

В мае Индия вывезла более 100 тонн своего золота из Великобритании для размещения во внутренних хранилищах. Это позволит Нью-Дели значительно сэкономить на хранении резервов за рубежом. На конце марта золотые резервы Индии оценивались в 822,1 тонны.

Между тем золотые резервы России к началу второго квартала сократились до $424 млрд. Более того, по подсчетам экспертов, суммарный объем золота в шкатулках россиян превышает резервы Центробанка РФ.

Ранее индекс Мосбиржи упал до минимума с июля 2023 года.

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