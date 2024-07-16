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России предрекли рост добычи газа в 2024 году

МЭА: добыча газа в России в 2024 году может вырасти на 6%

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Евгений Биятов/РИА Новости

Объемы добычи газа в России по итогам 2024 года могут вырасти на 6%, до 75 млрд куб. м. Об этом говорится в июльском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Для сравнения: в прошлом году добыча газа в РФ снизилась на 5% в годовом выражении и составила 638 млрд куб. м.

По результатам января — июня Россия увеличила добычу газа на 7% по сравнению с первым полугодием 2023-го. Таких результатов удалось добиться главным образом за счет увеличения поставок в Китай и Европу, отмечают аналитики.

До этого России предрекли скорое лидерство по поставкам газа в Китай. В следующем году «Газпром» рассчитывает нарастить поставки топлива на китайский рынок по «Силе Сибири» до 38 млрд куб. м в год. С 2027-го планируется запуск «дальневосточного» маршрута, что позволит увеличить прокачку еще на 10 млрд куб. м в год.

Ранее в Иране оценили роль России в превращении республики в газовый хаб.

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