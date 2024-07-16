Инвесторы начали терять доверие к крупнейшей экономике Европы

Доверие инвесторов к экономике Германии ухудшилось впервые за последний год. В июле индекс делового доверия упал до 41,8 с 47,5 месяцем ранее. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные исследовательского института ZEW.

Такая динамика обусловлена ухудшением экономических перспектив в регионе, отметил президент ZEW Ахим Вамбах. По результатам мая экспорт ФРГ сократился больше, чем ожидалось. Кроме того, будущее денежно-кредитной политики ЕЦБ остается крайне неясным, отметил эксперт.

На прошлой неделе правительство Германии обвинили в сокрытии реальных масштабов проблемы роста числа банкротств юрлиц в стране. Опрошенные Berliner Zeitung эксперты уверены, что ситуация намного серьезнее, чем говорит Министерство экономики ФРГ. По данным немецкого кредитного агентства Creditreform, число банкротств в Германии за полгода уже достигло рекорда за десять лет.

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