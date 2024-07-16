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Турция нашла способ охладить экономику

Власти Турции установят минимальный налог для бизнеса для охлаждения экономики

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Lefteris Pitarakis/AP

Правительство Турции решило охладить экономику за счет введения минимальной налоговой ставки платежей для бизнеса в размере 10%, пишет Financial Times.

Согласно источникам издания, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана может объявить о новом налоговом пакете уже во вторник, 16 июля.

Реформы направлены на расширение налоговой базы и содействие усилиям по снижению инфляции путем ужесточения фискальной политики. Они являются частью более широкой программы экономического оздоровления, которая началась после переизбрания Эрдогана в мае прошлого года.

До этого вице-президент Турции Джевдет Йылмаз предрек снижение годовой инфляции до 50% в августе. По итогам мая рост потребительских цен в стране ускорился до 75,45% в годовом выражении.

Ранее турецкая лира установила новый антирекорд.

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