Москвичи отвернулись от «вторички»

Продажи вторичного жилья в Москве по итогам первого полугодия просели на 15,5%. Всего за период в столице было заключено 65 981 сделка со «вторичкой», сообщает пресс-служба московского управления Росреестра.

Больше всего сделок на вторичном рынке недвижимости Москвы было заключено в апреле — 13 086 договоров. При этом в последние два месяца продажи стабилизировались и устойчиво держались на уровне 11,3 тыс. сделок.

До этого эксперт по недвижимости Егор Левченко назвал самое выгодное для инвестиций жилье в Москве. По его словам, лучшим вариантом для вложений являются коммерческие помещения в новостройках. Такие объекты пользуются спросом как у крупных сетевых арендаторов, так и у малого и среднего бизнеса, пояснил он. Доходность от своевременной покупки такой недвижимости может составить около 15-20%.

Ранее стало известно, сколько бюджетных квартир продается в новостройках Москвы.