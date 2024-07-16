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Доходы России от иностранного бизнеса превысят прогноз в 2,5 раза

Доход РФ от налога на прибыль иностранных компаний в 2024 году превысит ₽77 млрд

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Depositphotos

Российский бюджет в 2024 году получит порядка 77,1 млрд рублей налогов на прибыль с доходов иностранных компаний без постоянного представительства в стране. Об этом пишет газета «Известия».

Показатель на 164% превышает изначальный прогноз, составленный Минфином РФ еще в 2023 году. Тогда ожидалось, что доходы казны от иностранного бизнеса по итогам текущего года составят порядка 29,2 млрд рублей.

Главная причина корректировки оценки доходов — активный выход иностранных игроков с отечественного рынка, отмечают аналитики. Так, за первое полугодие процесс выхода из страны окончательно завершили Danone, HP, Hyundai, Polymetal и ряд других компаний.

До этого Всемирный банк составил рейтинг стран по доходам от торговли в 2023 году. Россия заняла седьмое место, заработав $121 млрд.

Ранее сообщалось о падении нефтегазовых доходов России в июне.

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