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Платежная система «Мир» заработала в Мьянме

В Мьянме платежная система «Мир» заработала в некоторых ресторанах и ТЦ

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STR/AP

Платежная система «Мир» начала свою работу в ограниченном режиме в некоторых ресторанах и торговых центрах Мьянмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в этой стране.

Россия и Иран завершили процесс интеграции платежных систем «Мир» и Shetab. Посол России заявил о работе Маврикия над внедрением платежной системы «Мир».

По словам дипломатов, в настоящее время карта «Мир» уже функционирует в Республике Союз Мьянма в ограниченном режиме, принимаясь в некоторых ресторанах и торговых центрах. Они ожидают, что в ближайшем будущем система будет расширена. Такое решение, по их мнению, положительно скажется на туристическом потоке и обеспечит комфортное пребывание российских граждан в стране.

Мьянма стала 13-й страной, где доступна карта «Мир», помимо России. В настоящее время она успешно используется в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии. В ближайшем будущем планируется внедрение «Мир» в Египте, Иране и Маврикии. Представители шести других стран также готовы к диалогу о возможности использования этой платежной системы.

На круглом столе «Устойчивый туризм: Азия» посол Мьянмы в Москве Тит Линн Оун заявил о планах республики по увеличению туристического потока из России. Он отметил, что для упрощения визовых ограничений и улучшения условий пребывания в стране Мьянма вводит платежную систему «Мир».

Центральный банк Мьянмы активно сотрудничает с российскими партнерами по вопросам использования карт «Мир» на территории страны.

Ранее сообщалось, что Киргизия может возобновить обслуживание российских карт «Мир».

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