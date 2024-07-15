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ЦБ перестанет публиковать статистику внебиржевого валютного рынка

Банк России приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

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Алексей Куденко/РИА Новости

Центробанк России приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что ежедневные публикации об объемах торгов долларом, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра» останавливаются в целях ограничения санкционного влияния.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала о том, что эмитенты приостановили выпуск ценных бумаг, привязанных к доллару, на Мосбирже из-за недоверия к официальному курсу ЦБ РФ. Отмечалось, что у игроков рынка растут вопросы относительно способа формирования курсов. Если до санкций против Московской биржи курс доллара формировался на основе сделок «по $100 000», то с переходом на внебиржевой рынок он складывается на основе всего нескольких «многомиллиардных» сделок.

Ранее брокер назвала «Газете.Ru» оптимальный курс доллара.

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