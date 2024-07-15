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В России выявили более пяти тысяч случаев контрабанды валюты

ФТС за полгода выявила более пяти тысяч случаев контрабанды валюты на ₽922,4 млн

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Depositphotos

Федеральная таможенная служба (ФТС) по итогам января — июня выявила 5449 случаев контрабанды наличной валюты на сумму 922,4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Относительно аналогичного периода прошлого года число попыток незаконного перемещения валюты сократилось. Для сравнения: в первом полугодии 2023-го ФТС выявила 5915 таких случаев на 911,4 млн рублей.

Главная цель контрабандистов — вывоз доллара, евро и рубля из страны. Пунктами назначения для валюты чаще всего выступали Турция, ОАЭ и Азербайджан.

До этого в России начали сомневаться в официальных курсах валют. У игроков рынка растут вопросы относительно способа формирования курсов доллара и евро после введения санкций против Мосбиржи и перехода на внебиржевые торги.

На прошлой неделе Киргизия предложила российским банкам открыть свои филиалы в республике.

Ранее сообщалось, что переводы из России в Грузию за полгода упали в несколько раз.

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