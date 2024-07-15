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Переводы из России в Грузию с начала года упали в несколько раз

Объем денежных переводов из России в Грузию за полгода сократился в 3,5 раза

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Илья Питалев/РИА Новости

Денежные переводы из России в Грузию по итогам первого полугодия сократились в 3,5 раза год к году и составили $321,8 млн, свидетельствуют данные Национального банка республики.

Для сравнения: показатель за январь — июнь 2023 года составлял более $1,1 млрд.

При этом в июне фиксировалось увеличение объема переводов по направлению. Прирост составил $0,7 млн по сравнению с предыдущим месяцем, до $48,8 млн.

Несмотря на просадку, Россия продолжает оставаться лидером по числу денежных переводов в Грузию. Второе место занимает Италия с объемом переводов в размере $275,8 млн за шесть месяцев (+9,6% год к году). Топ-3 замыкают США. За период с января по июнь из Штатов в Грузию поступило $266,5 млн, что почти на треть превышает прошлогодний показатель.

Всего в Грузию за шесть месяцев поступило переводов на $1,6 млрд (-30,2%).

Лидером по объему денежных переводов из-за рубежа от своих граждан является Индия. В 2023–2024 финансовом году (завершился в марте) страна получила от своей диаспоры $107 млрд.

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