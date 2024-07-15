Пенсии россиян пересчитают за счет включения в стаж периода работы на Украине

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минтруда, который предлагает включить в стаж россиян период работы на Украине с 1991 года до начала спецоперации. Это позволит пересчитать размер пенсии 233,57 тыс. россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива затронет россиян, которые работали на Украине, в ДНР и ЛНР, но не имеют подтверждения постоянного проживания на территориях новых регионов страны в этот период. Согласно обоснованию к законопроекту, эта мера позволит увеличить средний размер пенсии для таких граждан.

Так, в 2024 году средний размер страховой пенсии увеличат на 2 385 рублей. В 2025 году сумма выплаты вырастет на 2 524 рубля. В 2026 году — 2 686 рублей.

13 июля президент России Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года. Реализацию документа закона будут осуществлять за счет бюджетных ассигнований.

За день до этого глава государства подписал закон, который вводит с 2025 года прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц со ставками от 13% до 22%. Она будет включать в себя пять ступеней.

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