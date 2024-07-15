Саудовская Аравия пригрозила Евросоюзу на случай конфискации российских активов

Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги Европейского союза в случае конфискации российских активов на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в Эр-Риаде дали «четкий сигнал» Западу о необходимости соблюдать нормы международного права. В то же время в министерстве финансов королевства не поддерживают такие меры.

Представители ведомства заявили агентству Bloomberg, что отношения Саудовской Аравии со странами – членами G7 и другими государствами основаны на взаимном уважении, поэтому продолжатся диалоги по вопросам, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы.

Общие вложения стран Персидского залива в евро и ценные бумаги Евросоюза составляют порядка €15,1 млрд. При этом резервы Европейского центрального банка (ЕЦБ) оцениваются в €69 млрд, из которых 51 номинированы в валюте, а оставшиеся 18 — в золоте.

Bloomberg писал, что Саудовская Аравия в начале 2024 года в частном порядке «намекнула», что может продать часть европейских долговых обязательств, если страны G7 решат конфисковать почти $300 млрд замороженных активов Российской Федерации. По словам источников агентства, минфин королевства выразил некоторым странам G7 свое несогласие с идеей использования активов РФ для помощи Киеву. Один из источников подчеркнул, что это звучало как завуалированная угроза, поскольку в Эр-Рияде специально упомянула долги, выпущенные французским казначейством.

Ранее в Совфеде оценили угрозу Саудовской Аравии Западу из-за активов России.