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В Китае отчитались о росте ВВП

ВВП Китая за полгода вырос на 5%

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Thomas Peter/Reuters

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам первого полугодия вырос на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные государственного статистического бюро КНР.

Показатель, по предварительным данным, достиг 61,68 трлн юаней, или порядка $8,5 трлн.

Первичный сектор экономики (сельское хозяйство) за шесть месяцев увеличился на 3,5% год к году, до 3,07 трлн юаней ($422,8 млрд). Вторичный сектор (промышленность и строительство) продемонстрировал наибольший рост — на 5,8%, до 23,65 трлн юаней ($3,26 трлн). Третичный сектор (сфера услуг) за период вырос на 4,6%, достигнув 34,96 трлн юаней ($4,8 трлн).

Согласно прогнозам китайского правительства, темпы роста ВВП страны по итогам года составят порядка 5%. Аналитики МВФ ожидают рост на уровне 4,6%.

До этого в КНР зафиксировали замедление инфляции до минимума с марта.

Ранее мировой госдолг превысил $100 трлн.

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