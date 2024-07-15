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Россия заметно нарастила ввоз пива

ЦРПТ: ввоз пива в кегах в Россию вырос на 18 процентов в июне

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Depositphotos

Россия в июне увеличила на 18% импорт пива по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, всего в страну было ввезено 3,6 млн л пива в кегах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак»).

Отмечается, что в течение года выросли поставки как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Так, импорт пива в кегах из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился на 29%, из остальных — на 16%.

Восстановление импорта пива зафиксировано и в розничных сетях. По данным компании NielsenIQ, с мая 2023 года по май 2024 года доля импортной продукции в структуре продаж увеличилась на 1,3 процентного пункта (п.п.) — с 5,5 до 6,8%. Кроме того, выросла и доля лицензированного пива, произведенного в России под иностранными брендами, — с 31,6 до 32,5%.

До этого сообщалось, что Москва и Московская область по итогам 2023 года стал лидерами по объему потребления пива. Жители Московской области купили 56,2 млн дал пива. Продажи этого алкогольного напитка в столице составили 45,4 млн дал.

Ранее ЕС резко увеличил поставки пива в Россию.

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