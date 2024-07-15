Северная Корея поставит яблоки в Россию

Северная Корея и Россия договорились о возможности начала поставок яблок на российский рынок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.

В федеральной службе рассказали, что КНДР выразила заинтересованность в поставках подкарантинной продукции в Россию. На переговорах в июне стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части поставок продукции, в частности яблок.

В рамках переговоров при подписании меморандума по карантину растений «все вопросы корейской стороны были сняты», РФ и КНДР договорились о возможности начала поставок, подчеркнули в Россельхознадзоре.

В июне зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, комментируя визит президента Владимира Путина в Пхеньян, рассказал, что Северная Корея может поставлять в Россию изделия из стали, поскольку у них хорошая сталелитейная промышленность.

Ранее сообщалось, что РФ и КНДР будут работать над минимизацией эффекта от санкций.