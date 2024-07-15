Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Северная Корея поставит яблоки в Россию

Россельхознадзор: КНДР начнет поставки яблок на российский рынок

close
100%
Freepik

Северная Корея и Россия договорились о возможности начала поставок яблок на российский рынок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.

В федеральной службе рассказали, что КНДР выразила заинтересованность в поставках подкарантинной продукции в Россию. На переговорах в июне стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части поставок продукции, в частности яблок.

В рамках переговоров при подписании меморандума по карантину растений «все вопросы корейской стороны были сняты», РФ и КНДР договорились о возможности начала поставок, подчеркнули в Россельхознадзоре.

В июне зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, комментируя визит президента Владимира Путина в Пхеньян, рассказал, что Северная Корея может поставлять в Россию изделия из стали, поскольку у них хорошая сталелитейная промышленность.

Ранее сообщалось, что РФ и КНДР будут работать над минимизацией эффекта от санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами