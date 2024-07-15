Кадыров заявил о готовности Грозного к Кавказскому инвестиционному форуму

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что столица республики Грозный полностью готов к проведению Кавказского инвестиционного форума (КИФ). Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что Грозный радушно открывает свои двери для гостей из различных субъектов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Кадыров добавил, что значимость КИФ ограничивается не только бизнес-сообществом. В первую очередь форум — это «важное международное событие, способствующее укреплению связей между странами и регионами».

До этого Кадыров опроверг слухи о закрытии города Грозного на время проведения Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который запланирован на 15-17 июля.

Кадыров подчеркнул, что власти столицы республики, сотрудники Госавтоинспекции и другие профильные службы сделают все необходимое, чтобы не допустить образование автомобильных пробок на дорогах города.

Глава региона назвал КИФ «большим и ответственным» мероприятием, в связи с чем все усилия будут направлены на обеспечение комфортного передвижения как для гостей, так и для жителей Грозного.

Ранее Кадыров показал трофей из зоны спецоперации.