Литва приостанавливала пропуск транспорта через КПП на границе с Белоруссией

Литва приостанавливала работу пропуска пассажирского транспорта через один из пограничных пунктов с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный таможенный комитет Белоруссии.

Там рассказали, что оформление легковых авто и автобусов, следующих из Белоруссии, останавливали в литовском пункте пропуска «Мядининкай». Произошло это с 03:00 до 09:00 14 июля.

С 9:00 прием транспорта был возобновлен.

Также отмечается, что ожидают выезда в Литву порядка 500 грузовых транспортных средств, оформленных таможней Белоруссии.

До этого стало известно, что страны Балтии собираются покинуть единую энергетическую систему с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ) в феврале 2025 года. Об этом сообщили в министерстве энергетики Литвы. Предполагается, что страны Балтии должны уведомить Россию и Белоруссию за шесть месяцев до запланированного выхода из БРЭЛЛ.

Ранее Литва оштрафовала компанию Payeer за обход санкций против России.