Индия продолжила сокращать закупки российских алмазов

Объем индийского импорта алмазов из России по итогам мая упал на 13% год к году и составил 352 тыс. карат, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство торговли и промышленности республики.

В денежном выражении поставки сократились на 57%, до $43 млн.

Индия сокращает закупки российского сырья уже второй месяц подряд. Так, в апреле страна импортировала из РФ 440 тыс. карат. Показатель на 57% уступает значению за аналогичный период 2023 года.

При этом в первые три месяца Индия, наоборот, значительно наращивала импорт алмазов из России. По результатам января поставки выросли на 14% год к году (400 тыс. карат), в феврале — на 85% (1,81 млн карат), в марте — в 2,3 раза (728 тыс. карат).

До этого сообщалось, что Гонконг с начала года нарастил импорт алмазов из России в 18 раз.

Ранее Госдума приняла закон о повышении налога на добычу железной руды, угля и алмазов.