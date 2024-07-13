Королевская семья Британии приобрела квартиру в Нью-Йорке

Король Великобритании Карл III купил квартиру в престижном районе Нью-Йорка, — на 57-й улице, известной среди местных жителей как «улица миллиардеров». Об этом сообщает The New York Post (NYP).

За роскошные апартаменты класса люкс британская королевская семья заплатила $6,6 млн. Кто именно будет проживать в этой квартире, Букингемский дворец пока не сообщает.

Монаршие апартаменты расположены на 11-м этаже 90-этажной высотки. Это кондоминиум площадью 330 квадратных метров, в котором есть три спальни и четыре ванные комнаты.

Гостей приветствует элегантная прихожая с каменным полом, откуда можно пройти в просторную гостиную-столовую. В главной угловой спальне есть большая гардеробная, а ванна выполнена из белого мрамора, сантехника — из бронзы. Кроме того, будущий хозяин сможет воспользоваться 5-метровым бассейном с двумя дорожками, сауной со спа-зоной и тренажерным залом. Квартира дополнена мезонином с террасой, откуда открывается красивый вид на знаменитый Центральный парк.

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